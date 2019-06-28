В Улан-Удэ будет гроза

По данным Бурятского гидрометцентра, 28 июня по республике дожди, грозы, ливни



Утром туманы. Ветер северный 5-10, при грозах порывы до 12-17 м/с. Температура днём 23-28, местами 15-20 тепла.



В Улан-Удэ небольшой дождь, днём гроза. Ветер северный 8-13 м/с. Днём 23-25 градусов тепла.



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