Хамбо Лама получил медаль

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Медаль главе буддистов России вручил Хамбо Лама Монголии



Президент Ассамблеи Азиатско-Буддийской конференции за мир Хамба Лама Монголии Чойжамц вручил почётную медаль главе буддистов России, XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамба Аюшееву.



Медаль Азиатской буддийской конференции за мир вручена за большой вклад в развитие буддизма.



Справка:



Головной офис Ассамблеи Азиатско-Буддийской конференции за мир располагается в монастыре Гандантекчинлинг в Улан-Баторе (Монголия).



В 60-80 годах эта организация считалась самой большой организацией в мире по борьбе с войной и прекращению войн в мире. Основной целью является объединение буддистов стран Азии.



Объединяет 22 центра из 16 стран Азии. Признана ООН в качестве неправительственной организации.

