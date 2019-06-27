Медаль главе буддистов России вручил Хамбо Лама Монголии
Президент Ассамблеи Азиатско-Буддийской конференции за мир Хамба Лама Монголии Чойжамц вручил почётную медаль главе буддистов России, XXIV Пандито Хамбо Ламе Дамба Аюшееву.
Медаль Азиатской буддийской конференции за мир вручена за большой вклад в развитие буддизма.
Справка:
Головной офис Ассамблеи Азиатско-Буддийской конференции за мир располагается в монастыре Гандантекчинлинг в Улан-Баторе (Монголия).
В 60-80 годах эта организация считалась самой большой организацией в мире по борьбе с войной и прекращению войн в мире. Основной целью является объединение буддистов стран Азии.
Объединяет 22 центра из 16 стран Азии. Признана ООН в качестве неправительственной организации.
Хамбо Лама получил медаль
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