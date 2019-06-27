В Улан-Удэ открылся отремонтированный пункт полиции

- Уверен, что в обновлённом помещении будет приятно и комфортно находится, как участковым уполномоченным полиции, так и жителям административного участка, которые будут обращаться за помощью. Подобные условия, безусловно, положительно повлияют на качество службы полицейских, - сказал полковник полиции Виталий Лебедев.









Пункт полиции принимает граждан по вторникам и четвергам с с 18:00 до 20:00, а также в субботу с 11:00 – 13:00.









Сегодня после капитального ремонта состоялось открылся опорный пункт полиции в Железнодорожном районе Улан-Удэ. Он расположен на улице Гагарина, 73 «Б» и обслуживает более 20-ти тысяч человек.Обновили оргтехнику, мебель, информационные стенды для населения, имеются противопожарная сигнализация, видеонаблюдение.Также подполковник полиции Дмитрий Семенов выразил благодарность депутату Улан-Удэнского городского Совета Вадиму Бредний за оказание содействия в ремонте и оснащении опорного пункта, который давно нуждался в преобразовании, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.По словам участковых уполномоченных полиции, несущих службу на обслуживаемой территории, люди настроены на общение и готовы делиться информацией о проблемах участка.