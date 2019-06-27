Посетителей угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни
В Улан-Удэ 28-29 июня на аэродроме «Восточный» состоится международный военно-технический форум «Армия-2019».
Посетители форума смогут увидеть более 30 единиц современных образцов вооружения и военной техники. Будут представлены оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», станция радиопомех «Ртуть-БМ», зенитные ракетные комплексы «Тор-М2У», «Бук-М2» бронеавтомобиль «Тигр», тяжёлая огнемётная система «Буратино», станция обнаружения и целеуказания «Купол», многофункциональный комплекс беспилотной авиации «Орлан-10», самоходная гаубица «Мста-С», танк Т-72Б и боевая машина пехоты БМП-2.
Также будет организован статический показ авиационной техники и техники ДОСААФ, продукции приборостроительного завода, образцы стрелкового оружия, экипировки и боевого снаряжения.
Запланированы показательные выступления разведывательных подразделений и показ десантирования десантно-штурмовых групп. парашютным и посадочным способом. Это зрители увидят в пятницу с 12 до 13 часов.
В пятницу с 13 до 13.30 запланирован пролёт над аэродромом техники авиационного завода.
С 10 до 16 часов в пятницу будут показательные выступления кинологов ДОСААФ.
Помимо этого, гостей ждёт работа страйкбольного тира с современным автоматическим оружием (АК-74, АС «Вал»), показательные выступления картингистов, работа аттракциона «Лазертаг», катание желающих на бронетранспортёре БТР-80.
В дни проведения форума состоятся концертные программы творческих коллективов. Будет работать мобильный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Посетителей угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни.
Организатором форума является 36 армия Восточного военного округа при поддержке правительства Бурятии.
Время работы экспозиций с 10:00 до 16:00 ч. Вход на мероприятие свободный.
В Улан-Удэ на форуме «Армия-2019» зрители увидят полёты
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