В Ангарске откроют новое колесо обозрения

28-метровое колесо оборудовано кабинками с кондиционерами и отоплением



В Ангарске 5 июля торжественно откроют 28-метровое колесо обозрения, которое установлено на историческом месте – в парке имени 10-летия города. Уже на этой неделе современный круглогодичный аттракцион начнёт работу в тестовом режиме до получения всей необходимой разрешительной документации. Технический запуск запланирован на субботу, 29 июня.



На колесе находятся восемнадцать закрытых стеклянных кабинок на четверых человек. Каждая кабинка с кондиционером – летом, и отоплением – зимой. В ночное время колесо обозрения будет подсвечиваться.



Аттракцион появился в городе благодаря реализации инвестиционного проекта «Кругозор». Эти же инвесторы установили колесо обозрения в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.

