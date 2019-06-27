28-метровое колесо оборудовано кабинками с кондиционерами и отоплением
В Ангарске 5 июля торжественно откроют 28-метровое колесо обозрения, которое установлено на историческом месте – в парке имени 10-летия города. Уже на этой неделе современный круглогодичный аттракцион начнёт работу в тестовом режиме до получения всей необходимой разрешительной документации. Технический запуск запланирован на субботу, 29 июня.
На колесе находятся восемнадцать закрытых стеклянных кабинок на четверых человек. Каждая кабинка с кондиционером – летом, и отоплением – зимой. В ночное время колесо обозрения будет подсвечиваться.
Аттракцион появился в городе благодаря реализации инвестиционного проекта «Кругозор». Эти же инвесторы установили колесо обозрения в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ангарска.
В Ангарске откроют новое колесо обозрения
Общество, Фото:
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