На горе Баян Сагаан прошёл обряд «Обоо тахилга»
27 июня в западной части посёлка Агинское, на горе Баян Сагаан прошёл обряд «Обоо тахилга». Он посвящается хозяевам местности и проводится для призвания благополучия и процветания, мира и спокойствия всего живого на Земле.
У субургана «Юндэн Шодон», находящегося в центре буддийского комплекса, посвящённого восьми родам агинских бурят, молебен провели ламы Агинского, Цугольского, Зугалайского, Иркутского, Читинского дацанов во главе с дид хамбо-ламой по Забайкальскому краю Цыреном Дондукбаевым. В давнее время на этой горе агинские буряты проводили обряды, устраивался праздник «Эрын гурбан наадан».
По словам пресс-секретаря Агинского дацана Цыдып ламы, молебен на большом субургане завершил череду молебнов и подношений на обоо в Агинском округе.
После подношений ламы обращаются с просьбой от прихожан о благополучии в жизни, хорошем урожае, тучных стадах, обилия белой пищи, увеличении численности домашнего скота. После молебна проводятся соревнования по бурятской борьбе, стрельбе из лука по национальным правилам. Чемпионам игр поётся восхваление-соло. Об этом сообщает пресс-служба городского округа «Посёлок Агинское».
В Аге завершилась череда молебнов и подношений на обоо
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