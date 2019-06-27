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В Аге завершилась череда молебнов и подношений на обоо

В Аге завершилась череда молебнов и подношений на обоо
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
На горе Баян Сагаан прошёл обряд «Обоо тахилга»

27 июня в западной части посёлка Агинское, на горе Баян Сагаан прошёл обряд «Обоо тахилга». Он посвящается хозяевам местности и проводится для призвания благополучия и процветания, мира и спокойствия всего живого на Земле.

У субургана «Юндэн Шодон», находящегося в центре буддийского комплекса, посвящённого восьми родам агинских бурят, молебен провели ламы Агинского, Цугольского, Зугалайского, Иркутского, Читинского дацанов во главе с дид хамбо-ламой по Забайкальскому краю Цыреном Дондукбаевым. В давнее время на этой горе агинские буряты проводили обряды, устраивался праздник «Эрын гурбан наадан».

По словам пресс-секретаря Агинского дацана Цыдып ламы, молебен на большом субургане завершил череду молебнов и подношений на обоо в Агинском округе. После подношений ламы обращаются с просьбой от прихожан о благополучии в жизни, хорошем урожае, тучных стадах, обилия белой пищи, увеличении численности домашнего скота. После молебна проводятся соревнования по бурятской борьбе, стрельбе из лука по национальным правилам. Чемпионам игр поётся восхваление-соло. Об этом сообщает пресс-служба городского округа «Посёлок Агинское».
Забайкальский край Агинский Бурятский округ Агинское обоо буддизм религия традиционные обряды
 
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