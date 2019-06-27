Читинцы отметят День колеса

Они посоревнуются в велодрагрэйсинге и гонках на гироскутерах



В Чите вечером 30 июня на площади Ленина состоится весёлый спортивный праздник «День колеса». В программе – велодрагрэйсинг, езда на самокатах и гонки на гироскутерах.



Участвовать могут все желающие. Участие бесплатное, единственное условие – прийти со своим колёсным другом и зарегистрироваться. По итогам спортивных состязаний победители получат памятные призы и сувениры. Об этом сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на инициативную группу «RSclub».

