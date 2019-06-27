Студенты из Бурятии поработают проводниками на ВСЖД

Почти 400 студентов поработают проводниками на ВСЖД этим летом



На Восточно-Сибирской железной дороге летом к работе в поездах дальнего следования традиционно привлекаются студенческие отряды. В этом году в Восточно-Сибирский филиал – пассажирское вагонное депо Иркутск АО «ФПК» трудоустроились 378 человек из 26 студенческих отрядов Иркутской области и Бурятии.



Все они прошли обучение в Иркутском государственном университете путей сообщения и в Бурятском республиканском индустриальном техникуме. Каждый из бойцов получил профессию «Проводник пассажирского вагона» и прошёл специализированную медицинскую комиссию.



Наибольшее количество студентов (239 человек) привлечено для работы в Иркутское отделение резерва проводников, 79 человек будет трудиться на участке в Северобайкальске и 60 человек в Улан-Удэнском резерве.



В составе отрядов студенты практически всех ведущих иркутских вузов (ИрГУПС, НИ ИРГТУ, БГУЭП, ИСХИ, Российского университета правосудия, ИГУ, ИрГАУ и других) и ссузов (Сибирский колледж транспорта и строительства, Иркутский техникум экономики, Иркутский транспортный колледж и другие).



В этом летнем пассажирском сезоне студенческие отряды отправляются в рейсы до Москвы, Анапы, Адлера, Кисловодска и Забайкальска, сообщает пресс-служба ВСЖД.

