Почти 400 студентов поработают проводниками на ВСЖД этим летом
На Восточно-Сибирской железной дороге летом к работе в поездах дальнего следования традиционно привлекаются студенческие отряды. В этом году в Восточно-Сибирский филиал – пассажирское вагонное депо Иркутск АО «ФПК» трудоустроились 378 человек из 26 студенческих отрядов Иркутской области и Бурятии.
Все они прошли обучение в Иркутском государственном университете путей сообщения и в Бурятском республиканском индустриальном техникуме. Каждый из бойцов получил профессию «Проводник пассажирского вагона» и прошёл специализированную медицинскую комиссию.
Наибольшее количество студентов (239 человек) привлечено для работы в Иркутское отделение резерва проводников, 79 человек будет трудиться на участке в Северобайкальске и 60 человек в Улан-Удэнском резерве.
В составе отрядов студенты практически всех ведущих иркутских вузов (ИрГУПС, НИ ИРГТУ, БГУЭП, ИСХИ, Российского университета правосудия, ИГУ, ИрГАУ и других) и ссузов (Сибирский колледж транспорта и строительства, Иркутский техникум экономики, Иркутский транспортный колледж и другие).
В этом летнем пассажирском сезоне студенческие отряды отправляются в рейсы до Москвы, Анапы, Адлера, Кисловодска и Забайкальска, сообщает пресс-служба ВСЖД.
Студенты из Бурятии поработают проводниками на ВСЖД
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