Рейтинг возглавила Карелия
Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, в каком регионе лучше всего рыбачить.
27 июня отмечается Всемирный день рыболовства по решению Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в 1984 году.
По результатам исследования Tvil.ru, 46% опрошенных назвали Карелию лучшим местом для рыбалки
В первую тройку мест с лучшей рыбалкой также вошли Крым и Байкал, за которые проголосовали по 12% опрошенных.
В ходе опроса туристы поставили в топ-5 мест с лучшей рыбалкой Астраханскую область (10% опрошенных), а также Ленинградскую область и Краснодарский край - по 6%
Пятерка регионов с лучшей рыбалкой:
1. Карелия, 46%
2. Крым, 12%
3. Байкал, 12%
4. Астраханская область, 10%
5. Ленинградская область и Краснодарский край - по 6%
Байкал назван в тройке лучших мест для рыбалки
Общество, Фото:
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