Байкал назван в тройке лучших мест для рыбалки

Рейтинг возглавила Карелия



Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросил пользователей социальных сетей, чтобы выяснить, в каком регионе лучше всего рыбачить.



27 июня отмечается Всемирный день рыболовства по решению Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства в 1984 году.



По результатам исследования Tvil.ru, 46% опрошенных назвали Карелию лучшим местом для рыбалки



В первую тройку мест с лучшей рыбалкой также вошли Крым и Байкал, за которые проголосовали по 12% опрошенных.



В ходе опроса туристы поставили в топ-5 мест с лучшей рыбалкой Астраханскую область (10% опрошенных), а также Ленинградскую область и Краснодарский край - по 6%



Пятерка регионов с лучшей рыбалкой:



1. Карелия, 46%

2. Крым, 12%

3. Байкал, 12%

4. Астраханская область, 10%

5. Ленинградская область и Краснодарский край - по 6%

