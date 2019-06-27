Специалисты продолжают ухаживать за зелёными насаждениями
В Улан-Удэ Городское лесничество продолжает работу по поливу и уходу за зелёными насаждениями. Деревья, кустарники и газоны поливаются согласно графику.
Продолжается кошение газонов. В приствольные лунки начали вносить удобрения, сообщает МБУ «Городское лесничество».
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году высажено 2,5 тысячи квадратных метров газонной травы. Работы по озеленению города продолжаются. В мае прошла масштабная акция по высадке деревьев. Было высажено более 14 тысяч саженцев. Фоторепортаж с посадок можно посмотреть по ссылке.
В Улан-Удэ начали удобрять деревья
Общество, Фото:
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