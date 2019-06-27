Иркутск отметит День молодёжи боями без правил

Также в этот день пройдут уличные гонки



29 июня в Иркутске пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня молодёжи. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.



Стартует празднование с соревнований «Drag Wars». Это гонки на ускорение на 402 метра. К этому событию организаторы готовились больше года, оно пройдёт в самом центре города – на Нижней Набережной. Регистрация участников начнётся в 8:00. С 11 часов пройдут квалификационные заезды и раунды на выбывание. Основная и самая эффектная часть соревнований стартует в 14:00 и продлится до 17:00.



С 12:00 рядом с памятником Якову Похабову начнёт работать патриотическая площадка, на которой профильные мастер-классы проведут восемь военно-спортивных клубов Иркутска, центр «Патриот» и иркутское местное отделение «Юнармии». Планируется проведение медицинских, альпинистских мастер-классов, сборка-разборка оружия, будет работать полевая кухня, тир, а также выставлен БТР.



В 17:00 на нижней площадке набережной начнутся соревнования по профессиональному панкратиону на кубок мэра города Иркутска. А в 18:30 пройдут игры Байкальской Лиги КВН. На данный момент зарегистрировано восемь команд, в том числе команда «Буряты», которые поборются за Кубок мэра.



В 20:00 на Нижней Набережной стартует концертная программа, в которой примут участие танцевальные коллективы Иркутска, а также приглашенные гости – «Шоу барабанщиков Zanozza». Завершится празднование у музея истории города Иркутска на пересечении улиц Франк-Каменецкого и Октябрьской Революции. На здании будут представлены видеоинсталляция и световое шоу.



В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи, 29 июня в Иркутске будет ограничено движение автотранспорта по следующим улицам: с 8:00 до 17:00 по улице Нижняя Набережная от улицы Рабочей до улицы Ленина, с 21:00 до 22:30 – кольцо в границах улиц Франк-Каменецкого и Октябрьской Революции.

