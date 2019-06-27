 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июня

26 Июня

Популярное

Иркутск отметит День молодёжи боями без правил

Иркутск отметит День молодёжи боями без правил
Общество,  Фото:pixabay.com
Также в этот день пройдут уличные гонки

29 июня в Иркутске пройдут мероприятия, посвящённые празднованию Дня молодёжи. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

Стартует празднование с соревнований «Drag Wars». Это гонки на ускорение на 402 метра. К этому событию организаторы готовились больше года, оно пройдёт в самом центре города – на Нижней Набережной. Регистрация участников начнётся в 8:00. С 11 часов пройдут квалификационные заезды и раунды на выбывание. Основная и самая эффектная часть соревнований стартует в 14:00 и продлится до 17:00.

С 12:00 рядом с памятником Якову Похабову начнёт работать патриотическая площадка, на которой профильные мастер-классы проведут восемь военно-спортивных клубов Иркутска, центр «Патриот» и иркутское местное отделение «Юнармии». Планируется проведение медицинских, альпинистских мастер-классов, сборка-разборка оружия, будет работать полевая кухня, тир, а также выставлен БТР.

В 17:00 на нижней площадке набережной начнутся соревнования по профессиональному панкратиону на кубок мэра города Иркутска. А в 18:30 пройдут игры Байкальской Лиги КВН. На данный момент зарегистрировано восемь команд, в том числе команда «Буряты», которые поборются за Кубок мэра.

В 20:00 на Нижней Набережной стартует концертная программа, в которой примут участие танцевальные коллективы Иркутска, а также приглашенные гости – «Шоу барабанщиков Zanozza». Завершится празднование у музея истории города Иркутска на пересечении улиц Франк-Каменецкого и Октябрьской Революции. На здании будут представлены видеоинсталляция и световое шоу.

В связи с проведением мероприятий, посвящённых празднованию Дня молодёжи, 29 июня в Иркутске будет ограничено движение автотранспорта по следующим улицам: с 8:00 до 17:00 по улице Нижняя Набережная от улицы Рабочей до улицы Ленина, с 21:00 до 22:30 – кольцо в границах улиц Франк-Каменецкого и Октябрьской Революции.
день молодежи Иркутск панкратион драг-рейсинг КВН концерт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Чите выступят известные военные коллективы
В Чите выступят известные военные коллективы
Общество, 27.06.2019
Это концертная группа Балтийского флота «Чёрные береты» и коллектив Центрального дома Российской Армии
Иркутск отметит День молодёжи боями без правил
Иркутск отметит День молодёжи боями без правил
Общество, 27.06.2019
Также в этот день пройдут уличные гонки
В Бурятии к ралли «Шёлковый путь» приурочат 2 этнофестиваля
В Бурятии к ралли «Шёлковый путь» приурочат 2 этнофестиваля
Общество, 27.06.2019
В Харгане гости послушают мелодии Великой степи и посмотрят на национальные состязания
Хамбо Лама получил медаль
Хамбо Лама получил медаль
Общество, 27.06.2019
Медаль главе буддистов России вручил Хамбо Лама Монголии
В Улан-Удэ открылся отремонтированный пункт полиции
В Улан-Удэ открылся отремонтированный пункт полиции
Общество, 27.06.2019
Пункт полиции обслуживает более 20 тысяч человек
Крестный ход прошёл в Бурятии
Крестный ход прошёл в Бурятии
Общество, 27.06.2019
Традиционный крестный ход прошёл в Зырянске Прибайкальского района
Судоводителям Бурятии напомнили о сроках навигации
Судоводителям Бурятии напомнили о сроках навигации
Общество, 27.06.2019
На Байкале навигационный период начался недавно
В Улан-Удэ на форуме «Армия-2019» зрители увидят полёты
В Улан-Удэ на форуме «Армия-2019» зрители увидят полёты
Общество, 27.06.2019
Посетителей угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни
Девушка из Бурятии попала в топ-25 конкурса «Краса России»
Девушка из Бурятии попала в топ-25 конкурса «Краса России»
Общество, 27.06.2019
Завоевать корону самой красивой россиянки у Марины Мазуркиной не получилось
Студенты из Бурятии поработают проводниками на ВСЖД
Студенты из Бурятии поработают проводниками на ВСЖД
Общество, 27.06.2019
Почти 400 студентов поработают проводниками на ВСЖД этим летом
«Город для людей»: В Улан-Удэ высмеяли «знаменитую» лужу
«Город для людей»: В Улан-Удэ высмеяли «знаменитую» лужу
Общество, 27.06.2019
Игорь Шутенков ответил на фотографию в соцсети
В Улан-Удэ начали удобрять деревья
В Улан-Удэ начали удобрять деревья
Общество, 27.06.2019
Специалисты продолжают ухаживать за зелёными насаждениями

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^