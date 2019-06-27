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В Иркутске провели флешмоб «Трезвое поколение»

В Иркутске провели флешмоб «Трезвое поколение»
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
Он состоялся в рамках благотворительного концерта, посвящённого Международному Дню борьбы с наркоманией

26 июня в Иркутске в сквере имени Кирова состоялся благотворительный концерт, посвящённый Международному Дню борьбы с наркоманией. Об этом сообщает пресс-служба Администрации города.

В рамках мероприятия была организована работа передвижного мобильного комплекса центра СПИД, где все желающие смогли пройти анонимное бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Специалисты Иркутского областного отделения Российского Красного Креста обучали участников мероприятия оказанию первой медицинской помощи. На сцене выступили иркутские исполнители разных музыкальных жанров, которые поддерживают здоровый образ жизни. Завершилось мероприятие флешмобом «Трезвое поколение».
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