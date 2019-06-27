Сегодня пройдут 32 боя
По итогам первого соревновательного дня всероссийского турнира класса «А» памяти чемпиона Олимпийских игр Владимира Сафронова и серебряного призера Олимпиады 1964 года Виликтона Баранникова бурятские спортсмены одержали 8 побед и продолжают борьбу за высшие награды.
Так, в весе до 52 кг. победу праздновали Доржо Раднаев и Баир Батлаев. Радна Цыбиков и Максим Бадмаев выиграли свои бои в весе до 60 кг. Также победителями вышли Доржо Дахаев (64 кг.), Владимир Сапуненко, Роман Кацуба и Назар Просянников (все – до 69 кг).
Во второй соревновательный день всероссийского турнира пройдут 32 боя. В них примут участие 21 боксёр Бурятии.
Свои четвертьфинальные поединки проведут спортсменки в весовых категориях до 15 и до 57 кг. Также будут выявлены полуфиналисты в шести весах у мужчин.
Финальные бои пройдут в эту субботу, 29 июня. Начало – в 15:00, сообщает минспорта Бурятии.
«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с открытия знаменитого турнира.
8 боксёров Бурятии одержали победы в первый день турнира «Байкал»
Общество, Фото:
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