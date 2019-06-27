На трассе «Байкал» прогремят взрывы

Движение автомобилей на участке будет остановлено



На федеральной трассе Р-258 «Байкал» с 47 по 55 км в Иркутской области 28 июня будут проводиться взрывные работы. Работы запланированы с 5 до 6 часов утра.



- Будет остановлено автомобильное движение на трассе «Байкал» с 58 по 60 км, - сообщает администрация Шелеховского района.





