Движение автомобилей на участке будет остановлено
На федеральной трассе Р-258 «Байкал» с 47 по 55 км в Иркутской области 28 июня будут проводиться взрывные работы. Работы запланированы с 5 до 6 часов утра.
- Будет остановлено автомобильное движение на трассе «Байкал» с 58 по 60 км, - сообщает администрация Шелеховского района.
На трассе «Байкал» прогремят взрывы
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