В заказнике в Бурятии осваивают луговодство

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Государственный природный заказник федерального значения «Алтачейский» – особо охраняемая природная территория, где живут дикие копытные животные, в том числе косули сибирские, маралы и изюбри



Для сохранения этих животных силами сотрудников Байкальского государственного заповедника, под управлением которого находится заказник, наряду с охранными мероприятиями проводится и биотехния. Для подкормки ежегодно здесь засевается 45 га кормовых полей такими сельскохозяйственными культурами, как пшеница, овес, масленичная редька, подсолнечник и донник.



Зимой животные посещают кормовые поля, где охотно поедают данные культуры. Такая подкормка позволяет не только сохранять численность диких животных, но и способствует развитию высокой плодовитости самок.



Также устраивают кормовые столы, куда закладывают сено. На подкормочных площадках для кабанов ежегодно выкладывается 10 тонн зернофуража.



С 2018 года при поддержке благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире» в рамках проекта «Сохраним заповедный мир Алтачея» на территории Алтачейского заказника внедряется новый подход – луговодство. Оно позволит сократить затраты на посевной материал и обеспечить подкормкой диких животных на большей части территории заказника.



–Луговодство как новый прием в биотехнии направлен на получение высококачественного сенажа из многолетних трав с высоким содержанием питательных веществ, влажностью около 70 %, – рассказывает врио заместителя директора по научной работе Алексей Китаев. –При подкормке диких копытных животных в зимний период сенаж зарекомендовал себя положительно. Передовой опыт мы изучили в белорусском охотничьем хозяйстве «Красный бор». Стоит сказать, что зимой животные испытывают острую нехватку воды. Чтобы переварить сухое сено, им нужны места для водопоев, а при поедании снега они затрачивают большое количество энергии. Часто от недостатка воды животные погибают. Именно поэтому мы обратили свое внимание на луговодство, которое позволит решить эту проблему. Как показывает опыт подкормки сенажом в Алтачейском заказнике, заповеднике, а также в охотничьих хозяйствах, сенаж с высокой влажностью – 60-70 % – животные хорошо усваивают. Поэтому такой подход с использованием многолетних трав мы решили опробовать на территории Алтачейского заказника. Кроме того, важно отметить и значительную экономию финансовых и трудовых затрат.



Прежде чем приступить к внедрению луговодства, сотрудники Байкальского заповедника изучили опыт сельхозпредприятий, развивающих эту отрасль растениеводства, и охотничьих хозяйств. Кроме того, были получены рекомендации из БГСХА и ИРГАУ, отобраны почвы для лабораторных анализов.



–В прошлом году мы заложили «первый камень в фундамент» – создали модельное поле, где посеяли люцерну. В этом году мы сможем оценить результаты такого эксперимента, – поясняет Алексей Китаев. –В середине июня мы продолжили работу в этом направлении и засеяли уже семь модельных пробных кормовых полей на общей площади около 20 соток.



Как отмечают в научном отделе Байкальского заповедника, при подборе многолетних трав во внимание принимались не только показатели районирования семян высеваемых трав, условия произрастания, но и их питательные свойства, и усвоение дикими копытными животными. Таким образом, были определены высеваемые многолетние травы: среди бобовых – это люцерна, эспарцет песчаный, галега восточная (козлятник); среди злаковых – кострец безостый и овсяница луговая. Также экспериментально были посеяны травосмеси: люцерна (60%) + кострец (40%) и эспарцет песчаный (55 %) + овсяница луговая (45%).



Все поля, где проводился посев, были закартированы с использованием GPS-навигаторов, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.





