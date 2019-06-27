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В Приангарье строят первый в РФ многофункциональный образовательный комплекс

В Приангарье строят первый в РФ многофункциональный образовательный комплекс
Общество,  Фото:pixabay.com
Центр откроет свои двери 1 сентября 2020 года

В Иркутской области завершается строительство первого в России многофункционального образовательного комплекса. Здесь планируют применить уникальную систему обучения. Школа располагается в Иркутском районе, она сможет принять более 1000 учащихся, около 15% детей – из приёмных семей. Основное обучение на всех этапах программы для каждого ребенка будет бесплатным. Также на территории комплекса строится Центр по социальной и психологической поддержке и посёлок для семей с приёмными детьми.

Образовательный комплекс «Точка будущего» – это благотворительный проект фонда «Новый дом» при поддержке Правительства Иркутской области и администрации Иркутска. Для строительства комплекса был выделен в аренду земельный участок необходимой площади.

По словам создателей проекта, в комплексе дети с непростыми историями в прошлом будут вовлечены в общий учебный процесс. Здесь они изучат школьные предметы, а главное – научатся принимать решения, планировать своё будущее, будут социально адаптироваться в процессе обучения. Уже поступило 105 заявок от семей, в которых есть приёмные дети, и 20 из них станут первыми учениками. Жить в посёлке семьи будут на правах арендаторов. И хотя школа будет частная, родителям не придётся оплачивать образование своих детей.

Проект комплекса создавался совместно архитекторами, проектировщиками, педагогами и детскими психологами. За основу был взят европейский опыт проектирования школ. Стать учеником новой школы сможет каждый ребенок региона. Для поступления будет достаточно своевременно подать заявку.

В комплексе будет создана новая для России система обучения. С 2018 года в Иркутской области проходит подготовка учителей в рамках проекта. 600 педагогов уже прошли обучение и смогут использовать новые знания в других школах города и области. Специалисты, показавшие наилучшие результаты и разделяющие концепцию программы обучения, будут работать в новом центре.

Строительство комплекса началось в январе 2018 года. За это время были проложены подъездные пути и коммуникации, выполнен основной объём монолитных и кровельных работ. Сейчас идет внутренняя отделка помещений и монтаж коммуникаций.

Шесть корпусов выстроены в круг и формируют кольцо диаметром 200 метров с единой крышей и открытым внутренним двором. В составе образовательного комплекса – детский сад, младшая и старшая школы, спортивно-медицинский, административный и хозяйственный центры, бассейн.

Планируется, что пробная эксплуатация и тестирование всех технических систем комплекса начнутся 1 сентября. В январе 2020 года будет дан старт первому этапу обучения. Официально школа откроет двери 1 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
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