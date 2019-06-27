В Иркутске впервые в России покажут кукольный спектакль для глухих

В пластической постановке нет ни одного слова



Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» впервые в истории всех театров кукол России поставил спектакль для людей с нарушениями слуха. Он называется «Бетховен. Разговорные тетради» и повествует о жизни великого композитора, который потерял слух и после этого создал свои лучшие произведения.



«Бетховен. Разговорные тетради» – это первый в истории театра кукол «Аистёнок» пластический спектакль. Его основная идея: если ты не слышишь – не значит, что музыка недоступна, важно слышать музыку сердца. Всем желающим в начале спектакля выдают беруши. В постановке нет ни одного слова. Музыкальное оформление создано с учётом особенностей восприятия людей с нарушениями слуха: низкие тона переходят в вибрации. Чтобы зрители могли их ощутить, под сиденьями установлены специальные колонки. В спектакле работают актёры, а также специально созданные будуарная кукла, семь паркетных мимирующих кукол и четыре куклы-аллегории. Режиссёр-постановщик – ведущий режиссёр Московского театра кукол Наталья Пахомова, художник-постановщик – Роман Вильчик (Санкт-Петербург), автор музыки – композитор из Санкт-Петербурга Никита Сапронов, который имеет опыт работы со слабослышащими и глухими детьми.



Спектакль создан при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь» и Правительства Иркутской области. В дополнение к этому директор театра кукол «Аистёнок» Андрей Стрельцов получил грант Всероссийского образовательного форума «Таврида» на постановку в размере 300 тысяч рублей. Его проект «Театр не имеет границ» вошёл в число шести лучших идей из 80 поданных заявок. Средства гранта были направлены на оплату работы драматурга по созданию оригинальной пьесы и художника-постановщика на подготовку художественного оформления спектакля (эскизы сценографии, кукол, костюмов и реквизита). Большая часть средств на постановку спектакля – 900 тысяч рублей – была выделена из областного бюджета в рамках государственного задания.



Постановка адресована широкой зрительской аудитории от 16 лет и старше, в том числе с нарушениями слуха. 28 июня на закрытом показе спектакль увидят члены Всероссийского общества глухих, премьера для широкой публики состоится 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

