 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 Июня

26 Июня

Популярное

В Иркутске впервые в России покажут кукольный спектакль для глухих

В Иркутске впервые в России покажут кукольный спектакль для глухих
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В пластической постановке нет ни одного слова

Иркутский областной театр кукол «Аистёнок» впервые в истории всех театров кукол России поставил спектакль для людей с нарушениями слуха. Он называется «Бетховен. Разговорные тетради» и повествует о жизни великого композитора, который потерял слух и после этого создал свои лучшие произведения.

«Бетховен. Разговорные тетради» – это первый в истории театра кукол «Аистёнок» пластический спектакль. Его основная идея: если ты не слышишь – не значит, что музыка недоступна, важно слышать музыку сердца. Всем желающим в начале спектакля выдают беруши. В постановке нет ни одного слова. Музыкальное оформление создано с учётом особенностей восприятия людей с нарушениями слуха: низкие тона переходят в вибрации. Чтобы зрители могли их ощутить, под сиденьями установлены специальные колонки. В спектакле работают актёры, а также специально созданные будуарная кукла, семь паркетных мимирующих кукол и четыре куклы-аллегории. Режиссёр-постановщик – ведущий режиссёр Московского театра кукол Наталья Пахомова, художник-постановщик – Роман Вильчик (Санкт-Петербург), автор музыки – композитор из Санкт-Петербурга Никита Сапронов, который имеет опыт работы со слабослышащими и глухими детьми.

Спектакль создан при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи «Росмолодёжь» и Правительства Иркутской области. В дополнение к этому директор театра кукол «Аистёнок» Андрей Стрельцов получил грант Всероссийского образовательного форума «Таврида» на постановку в размере 300 тысяч рублей. Его проект «Театр не имеет границ» вошёл в число шести лучших идей из 80 поданных заявок. Средства гранта были направлены на оплату работы драматурга по созданию оригинальной пьесы и художника-постановщика на подготовку художественного оформления спектакля (эскизы сценографии, кукол, костюмов и реквизита). Большая часть средств на постановку спектакля – 900 тысяч рублей – была выделена из областного бюджета в рамках государственного задания.

Постановка адресована широкой зрительской аудитории от 16 лет и старше, в том числе с нарушениями слуха. 28 июня на закрытом показе спектакль увидят члены Всероссийского общества глухих, премьера для широкой публики состоится 29 июня. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
театр культура кукольный театр Иркутск пластический спектакль люди с нарушениями слуха инвалиды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске впервые в России покажут кукольный спектакль для глухих
В Иркутске впервые в России покажут кукольный спектакль для глухих
Общество, 27.06.2019
В пластической постановке нет ни одного слова
В Чите выступят известные военные коллективы
В Чите выступят известные военные коллективы
Общество, 27.06.2019
Это концертная группа Балтийского флота «Чёрные береты» и коллектив Центрального дома Российской Армии
Иркутск отметит День молодёжи боями без правил
Иркутск отметит День молодёжи боями без правил
Общество, 27.06.2019
Также в этот день пройдут уличные гонки
В Бурятии к ралли «Шёлковый путь» приурочат 2 этнофестиваля
В Бурятии к ралли «Шёлковый путь» приурочат 2 этнофестиваля
Общество, 27.06.2019
В Харгане гости послушают мелодии Великой степи и посмотрят на национальные состязания
Хамбо Лама получил медаль
Хамбо Лама получил медаль
Общество, 27.06.2019
Медаль главе буддистов России вручил Хамбо Лама Монголии
В Улан-Удэ открылся отремонтированный пункт полиции
В Улан-Удэ открылся отремонтированный пункт полиции
Общество, 27.06.2019
Пункт полиции обслуживает более 20 тысяч человек
Крестный ход прошёл в Бурятии
Крестный ход прошёл в Бурятии
Общество, 27.06.2019
Традиционный крестный ход прошёл в Зырянске Прибайкальского района
В Бурятии проверили осуждённых подростков
В Бурятии проверили осуждённых подростков
Общество, 27.06.2019
Проверка состоялась вечером
УФСН по Бурятии: Налоговый калькулятор поможет оценить риски
УФСН по Бурятии: Налоговый калькулятор поможет оценить риски
Общество, 27.06.2019
С декабря 2018 года на сайте ФНС России, в разделе «Прозрачный бизнес» работает новый интерактивный «Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки»
Судоводителям Бурятии напомнили о сроках навигации
Судоводителям Бурятии напомнили о сроках навигации
Общество, 27.06.2019
На Байкале навигационный период начался недавно
В Улан-Удэ на форуме «Армия-2019» зрители увидят полёты
В Улан-Удэ на форуме «Армия-2019» зрители увидят полёты
Общество, 27.06.2019
Посетителей угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни
Девушка из Бурятии попала в топ-25 конкурса «Краса России»
Девушка из Бурятии попала в топ-25 конкурса «Краса России»
Общество, 27.06.2019
Завоевать корону самой красивой россиянки у Марины Мазуркиной не получилось
Студенты из Бурятии поработают проводниками на ВСЖД
Студенты из Бурятии поработают проводниками на ВСЖД
Общество, 27.06.2019
Почти 400 студентов поработают проводниками на ВСЖД этим летом

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^