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В Прибайкальском нацпарке посчитают речных выдр

В Прибайкальском нацпарке посчитают речных выдр
Общество,  Фото:pixabay.com
Учёт речной выдры намечен на осень

Осенью 2019 года в «Заповедном Прибайкалье» будут проведены работы по учёту численности речной выдры на территории Прибайкальского национального парка.

Жизнь речной выдры тесно связана с водоёмами, богатыми рыбой, земноводными и моллюсками. В регионе этот хищник, родственник соболя, норки, барсука, является редким, внесён в Красную Книгу Иркутской области и поэтому нуждается в особом внимании и охране.

На основе многолетних данных о встречах выдр планируется определить плотность населения вида на маршрутах, выделить ключевые места для обитания вида, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

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