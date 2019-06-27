В Прибайкальском нацпарке посчитают речных выдр

Учёт речной выдры намечен на осень



Осенью 2019 года в «Заповедном Прибайкалье» будут проведены работы по учёту численности речной выдры на территории Прибайкальского национального парка.



Жизнь речной выдры тесно связана с водоёмами, богатыми рыбой, земноводными и моллюсками. В регионе этот хищник, родственник соболя, норки, барсука, является редким, внесён в Красную Книгу Иркутской области и поэтому нуждается в особом внимании и охране.



На основе многолетних данных о встречах выдр планируется определить плотность населения вида на маршрутах, выделить ключевые места для обитания вида, сообщает пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».



