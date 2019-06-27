В Бурятии создана группировка сил и средств Восточного военного округа для борьбы с пожарами
Команды укомплектованы военнослужащими, имеющими специальную подготовку, и оснащены необходимой техникой. Военные готовы локализовать все типы лесных пожаров, в том числе верховые и подземные, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В состав группы входят штатные и внештатные пожарные команды, у которых на вооружении пожарные автомашины повышенной проходимости, инженерные машины разграждения, тяжелые бульдозеры, автоцистерны и авторазливочные станции. Всего около 80 единиц специальной техники.
Также все команды оснащены переносными средствами связи, средствами индивидуальной защиты, в том числе изолирующими дыхательными аппаратами.
В Бурятии постоянное противопожарное дежурство несёт 21 штатная пожарная команда, которая насчитывает более 550 человек.
В случае необходимости будут привлекаться расчеты комплексов с беспилотными летательными аппаратами с инфракрасными камерами. Они позволят определить даже незначительные возгорания и вести мониторинг в ночное время.
В Бурятии около тысячи военных готовы к борьбе с пожарами
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