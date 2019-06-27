В Слюдянке встретятся боксёры Восточной Сибири

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Заявку уже подали Бурятия и Забайкалье



В Иркутской области в Слюдянке с 3 по 6 июля пройдут Всероссийские соревнования по боксу класса «Б» «Слюдянский ринг», участие в которых подтвердили более 140 спортсменов. Заявки поступили из пяти регионов России – из республик Бурятия и Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краев.



Приангарье на соревнованиях будут представлять боксёры из Свирска, Саянска, Иркутска, Ангарска, Шелехова, Слюдянки, Байкальска, Нижнеудинска и других муниципальных образований. «Слюдянский ринг» проводится в личном зачёте среди юниоров 17-18 лет (2001-2002 годов рождения) в десяти весовых категориях: 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91 и свыше 91 кг. К участию в соревнованиях допускаются боксёры, имеющие не ниже второго спортивного разряда.



Турнир «Слюдянский ринг» является традиционным и проводится с целью популяризации и развития бокса в Иркутской области, повышения спортивного мастерства боксёров, выполнения разрядных требований. Почётными гостями Всероссийских соревнований по боксу станут бронзовый призёр Олимпийских игр в Атланте Альберт Пакеев, представители Иркутской областной федерации бокса.



Победители и призёры соревнований в каждой весовой категории награждаются грамотами и медалями. Организаторами турнира также будут предусмотрены специальные номинации.

