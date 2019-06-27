Это создавало угрозу возникновения лесных пожаров
Как выяснила прокурорская проверка, в Курумканском районе Бурятии нарушали закон о пожарной безопасности при подготовке к пожароопасному периоду сельскими поселениями района.
В двух сельских поселениях звуковая система для оповещения людей при чрезвычайной ситуации на момент проверки не работала.
- В одном из поселений сформирована добровольная пожарная дружина, члены которой не прошли обучение по программам профессиональной подготовки, то есть не могут быть допущены к тушению пожаров, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Кроме того, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности не были включены в планы развития территории населённого пункта. Аналогичные нарушения выявлены ещё в шести сельских поселениях района.
В трёх поселениях не расчистили защитные минерализованные полосы от сухой травы и других горючих материалов.
Главам сельских поселений внесено 7 представлений, которые удовлетворены. После прокурорского вмешательства нарушения устранены, 7 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, уточнили в прокуратуре Бурятии.
В районе Бурятии не расчистили минполосы
Общество, Фото:
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