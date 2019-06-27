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Ориентировщики Бурятии стали призёрами чемпионата на Байкале

Ориентировщики Бурятии стали призёрами чемпионата на Байкале
Общество,  Фото:группа «Ориентировщики Бурятии»
Они забрали 10 наград турнира

В Байкальске прошли Чемпионат и первенство Иркутской области по спортивному ориентированию и Открытые чемпионат и первенство города Иркутска по спортивному ориентированию «Гран-При Байкала». В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из городов и районов Иркутской области и республики Бурятии.

Ориентировщики Бурятии стали победителями и призёрами «Гран-при Байкала». Полина Куфтина из команды «Селенгинский» заняла первое место в группе «Девочки до 13 лет» в дисциплине «кросс-выбор». Её товарищ по команде Андрей Власов также получил «золото» в группе «Мальчики до 13 лет» в дисциплине «кросс-классика-общий старт».

Карина Склярова из команды «Улан-Удэ» в группе «Девушки до 15 лет» стала первой в дисциплине «кросс-лонг» и третьей в «кросс-классика-общий старт». Сергей Цыренжапов из команды «Селенгинский» стал обладателем бронзовой медали в дисциплине «кросс-лонг» в группе «Юноши до 17 лет». Эвелина Мирошниченко из «Улан-Удэ» в группе «Девушки до 19 лет» получила «бронзу» в «кросс-лонге» и «серебро» в дисциплине «кросс-классика-общий старт».

У женщин два вторых места забрала Татьяна Хлебодарова из команды «Селенгинский». Она отличилась в дисциплинах «кросс-лонг» и «кросс-выбор».
спорт спортивное ориентирование Иркутская область Бурятия
 
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