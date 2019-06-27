Стартовал конкурс на звание «Народный мастер Иркутской области»
Его проводит министерство культуры и архивов региона. К участию приглашаются физические лица, проживающие в Иркутской области.
Положение, которое определяет порядок и условия проведения ежегодного областного конкурса на звание «Народный мастер Иркутской области» в действующей редакции, размещено на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области в разделе «Конкурсы и фестивали».
Победителям присваиваются звания «Народный мастер Иркутской области», вручаются соответствующие знаки, а также предоставляются социальные выплаты в размере 40 тысяч рублей.
Прием документов ведётся с 10 июля по 10 августа 2019 года с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных дней по адресу: 664003, г. Иркутск, ул. Седова, 15, тел./факс: (3952) 20-30-52, e-mail: vjukova@rambler.ru.
В Иркутской области выберут «народных мастеров»
Общество, Фото:
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