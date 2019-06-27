Танкисты Бурятии уехали на учения

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Танковые подразделения в Бурятии 26 июня прибыли на железнодорожные станции погрузки и приступили к погрузке тяжелой техники



Танкисты уехали полигоны для участия в тактических учениях с боевой стрельбой. По результатам учений будет оценено каждое подразделение, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



Днём ранее сразу пять соединений в Бурятии были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.



К мероприятиям проверки боевой готовности привлекаются мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригада связи и подразделения РХБ защиты.





