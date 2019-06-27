Танковые подразделения в Бурятии 26 июня прибыли на железнодорожные станции погрузки и приступили к погрузке тяжелой техники
Танкисты уехали полигоны для участия в тактических учениях с боевой стрельбой. По результатам учений будет оценено каждое подразделение, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Днём ранее сразу пять соединений в Бурятии были подняты по тревоге в рамках внезапной проверки боеготовности.
К мероприятиям проверки боевой готовности привлекаются мотострелковое, ракетное, артиллерийское, танковое соединения, а также бригада связи и подразделения РХБ защиты.
Танкисты Бурятии уехали на учения
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