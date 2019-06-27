В Харгане гости послушают мелодии Великой степи и посмотрят на национальные состязания
8 июля участники байкальского этапа международного ралли «Шёлковый путь» финишируют в районе посёлка Харгана Селенгинского района Бурятии. Чтобы мероприятие было максимально зрелищным и ярким всех гостей в Харгане ожидает насыщенная культурная и спортивная программа.
Культурная программа будет представлена уникальным этнофестивалем «Великие мелодии – великой степи!» – с 11:30 начнутся выступления творческих коллективов Селенгинского района и Республики Монголия. Зрители смогут послушать и увидеть ансамбль моринхуристов Монголии и Селенги, китайскую группу «Ордос, этнорок-группу «Саган Турлааг», Дариму Цырендондопову и шоу театра песни и танца «Байкал». Также впервые проведут конкурс «Лучшая юрта» среди поселений Селенгинского района, где каждый желающий сможет ознакомиться с бурятским бытом, историей села, приобрести хэндмейд-сувениры и экопродукцию.
Спортивная программа будет не менее насыщенной – для гостей мероприятия на месте финиша с 10:00 пройдёт Республиканский фестиваль этноспорта. Торжественное открытие состоится в 12:00. В программе – бурятская борьба «Бухэ Барилдаан», стрельба из национального лука, бурятские народные игры «Шагай наадан», «Тэбэк». Главным событием фестиваля этноспорта станет турнир по разбиванию хребтовой кости «Сээр хугалха». Призовой фонд фестиваля – 700 000 рублей.
Для гостей весь день будет работать ярмарка, где все желающие смогут насладиться национальной кухней, а также приобрести сувенирную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Селенгинского района.
В Бурятии к ралли «Шёлковый путь» приурочат 2 этнофестиваля
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Это концертная группа Балтийского флота «Чёрные береты» и коллектив Центрального дома Российской Армии
Также в этот день пройдут уличные гонки
В Харгане гости послушают мелодии Великой степи и посмотрят на национальные состязания
Медаль главе буддистов России вручил Хамбо Лама Монголии
Пункт полиции обслуживает более 20 тысяч человек
Традиционный крестный ход прошёл в Зырянске Прибайкальского района
На Байкале навигационный период начался недавно
Посетителей угостят солдатской кашей и чаем из полевой кухни
Завоевать корону самой красивой россиянки у Марины Мазуркиной не получилось
Почти 400 студентов поработают проводниками на ВСЖД этим летом
Игорь Шутенков ответил на фотографию в соцсети
Рейтинг возглавила Карелия
Специалисты продолжают ухаживать за зелёными насаждениями
Сегодня пройдут 32 боя
Движение автомобилей на участке будет остановлено