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В Бурятии к ралли «Шёлковый путь» приурочат 2 этнофестиваля

В Бурятии к ралли «Шёлковый путь» приурочат 2 этнофестиваля
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Харгане гости послушают мелодии Великой степи и посмотрят на национальные состязания

8 июля участники байкальского этапа международного ралли «Шёлковый путь» финишируют в районе посёлка Харгана Селенгинского района Бурятии. Чтобы мероприятие было максимально зрелищным и ярким всех гостей в Харгане ожидает насыщенная культурная и спортивная программа.

Культурная программа будет представлена уникальным этнофестивалем «Великие мелодии – великой степи!» – с 11:30 начнутся выступления творческих коллективов Селенгинского района и Республики Монголия. Зрители смогут послушать и увидеть ансамбль моринхуристов Монголии и Селенги, китайскую группу «Ордос, этнорок-группу «Саган Турлааг», Дариму Цырендондопову и шоу театра песни и танца «Байкал». Также впервые проведут конкурс «Лучшая юрта» среди поселений Селенгинского района, где каждый желающий сможет ознакомиться с бурятским бытом, историей села, приобрести хэндмейд-сувениры и экопродукцию.

Спортивная программа будет не менее насыщенной – для гостей мероприятия на месте финиша с 10:00 пройдёт Республиканский фестиваль этноспорта. Торжественное открытие состоится в 12:00. В программе – бурятская борьба «Бухэ Барилдаан», стрельба из национального лука, бурятские народные игры «Шагай наадан», «Тэбэк». Главным событием фестиваля этноспорта станет турнир по разбиванию хребтовой кости «Сээр хугалха». Призовой фонд фестиваля – 700 000 рублей.

Для гостей весь день будет работать ярмарка, где все желающие смогут насладиться национальной кухней, а также приобрести сувенирную продукцию. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Селенгинского района.
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