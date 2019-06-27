В Бурятии подсчитали колониальных и редких птиц

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Исследователи работали в Кабанском заказнике и дельте реки Селенги



С 3 по 12 июня в Кабанском заказнике и сопредельных участках дельты реки Селенги провели учёты колониальных и редких видов птиц. Исследованием занимались сотрудники Байкальского заповедника и НИИ биологии Иркутского государственного университета. Общая протяженность учётных маршрутов составила 358 км, 13 км из которых были пройдены пешком, остальные – на лодках, сообщает пресс-служба Байкальского заповедника.



За время экспедиции орнитологи обнаружили 38 гнездовых поселений околоводных птиц, таких, как поганкообразные, голенастые, чайковые, с общей численностью около 3 150 особей без учёта большого баклана, а также 5 400 жилых гнезд баклана в одном поселении.



- Численность большого баклана остается на том же уровне, что и в прошлом году, - поясняют в Байкальском заповеднике.



По завершению учетов были получены данные о численности и распределении в дельте Селенги видов, занесённых в Красные книги: о пяти видах птиц, внесенных в Красную книгу России, – это черный аист, скопа, орлан-белохвост, чеграва и колпица; о 15 видах, внесенных в Красную книгу Республики Бурятия – серощекая поганка, чернозобая гагара, большая выпь, касатка, черная кряква, серый гусь, большой подорлик, хохлатый осоед, немой перепел, малая чайка, лесной дупель, серый журавль, усатая синица, белая лазоревка, дубровник; об одном виде, внесенном в приложение к Красной книге России (список животных, требующих особого внимания) – поручейник; о трех видах, внесенных в приложение к Красной книге РБ (список животных, требующих особого внимания) – большой баклан, лебедь-кликун, лысуха.



– В связи с повышением уровня воды в этом году, произошло перераспределение поселений чайковых птиц, – рассказывает ведущий научный сотрудник НИИ биологии ИГУ Игорь Фефелов. – В частности, в связи с затоплением большей части карги произошло укрупнение колоний монгольской чайки на возвышенных островах нижней дельты и появление дисперсных поселений вида на возвышенностях и ондатровых хатках. Часть монгольских чаек переселилась с карги. Общее число поселений чайковых птиц увеличилось за счёт перераспределения, связанного с повышением уровня воды. Тем не менее, численность мелких чайковых в заказнике остается невысокой. Встречены, хотя и в малом числе, редкие для дельты виды чайковых – одна особь малой чайки и три особи черной крачки.



По словам учёных, прогноз на результаты гнездования чегравы на этот год неутешительный, так как колония на карге раздробилась на несколько мелких, и они располагаются на низменных участках – островах, оставшихся от карги. Гнёзда могут быть затоплены в течение периода насиживания. Всего было учтено 426 гнездящихся особей и 220 негнездящихся особей в скоплениях.



Площадь колонии большого баклана в сравнении с прошлым годом практически не изменилась. Было учтено 6 800 гнезд баклана, 80 % из которых находились с кладками или птенцами. Таким образом, быстрый рост численности прекратился. В колонии серой цапли, расположенной у начала протоки Шаманка, баклан на гнездовье по-прежнему отсутствует. Основные места кормежки бакланов в этом году – придельтовое мелководье и внутренние водоемы дельты. Остаётся низкой численность гнездящихся водоплавающих птиц.



– Во время экспедиции мы обнаружили пять жилых гнезд орлана-белохвоста, в том числе три находились в заказнике. Все они были не менее чем с одним птенцом. В двух из пяти, возможно было по два птенца. Гнезда были труднодоступные, поэтому мы предполагаем и не можем утверждать точно, – отмечает научный сотрудник Байкальского заповедника Юрий Анисимов. – В Кабанском заказнике мы обнаружили одну территорию с новым пустым гнездом, вероятно, вновь сформировавшейся пары, и одну гнездовую территорию с гнездом хорошего состояния, продолжающую пустовать. В верховьях протоки Колпинной 10 июня было встречено сразу пять неполовозрелых орланов. Из них один – годовалый – был окольцован в прошлом году обычным и цветным кольцами. Поскольку номер на кольце прочесть не удалось, то место мечения – одно из двух гнезд, где птенцы орлана были окольцованы в прошлом году. Оба эти гнезда находятся на расстоянии 3,5 км от места встречи.



Как говорят участники экспедиции, в сравнении с прошлым годом ситуация с дубровником практически не изменилась. В целом было зарегистрировано более 30 поющих самцов. Вполне благополучна белая лазоревка. Выше, чем в 2015-2017 годах, остается численность серого журавля. В сору у низовий протоки Колпинной в заказнике 7 июня встречен 101 негнездящийся лебедь-кликун. Численность остальных особо охраняемых видов птиц дельты в целом остается на прошлогоднем уровне.



Численность колпиц на колонии серых цапель у протоки Шаманка возросла с 10 до 23. Гнездование на данный период времени подтвердить не удалось.



4 июня в Кабанском заказнике была встречена одна особь серого гуся. Это первая подтвержденная находка вида в дельте Селенги за 30 последних лет.



Также 10 июня в верховьях проток Галутай и Средняя близ границ Кабанского заказника обнаружена скопа – это четвертая регистрация вида в дельте Селенги. Через три дня, возможно, ту же самую птицу видели уже в заказнике, в устье протоки Средней, уточнили в Байкальском заповеднике.



