Билеты на первое выступление уже закончились
Билеты на концерт группы «Ленинград» 21 октября в Иркутске раскупили за две недели — продажа стартовала 13 июня.
Поэтому группа приняла решение провести дополнительный концерт 20 октября. Он также состоится в ледовом дворце «Айсберг», сообщает IRK.ru.
20 марта 2019 года в своем Инстаграм-аккаунте Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором заявил, что тур-2019 будет прощальным, или, вернее, финальным, если пользоваться спортивной терминологией.
Группа «Ленинград» даст дополнительный концерт в Иркутске
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Билеты на первое выступление уже закончились
В турнире «Байкал-2019» принимают участие 110 боксёров
На въезде в село Саяны Окинского района Бурятии открыли стелу
Оставшиеся опилки и щепки создают угрозу пожара
В дело вмешалась прокуратура
По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня по республике неустойчивая погода, временами дожди, местами сильные дожди, грозы
Они посоревнуются в жульбаке, бочча и кульбутто
Они примут участие в открытом летнем чемпионате области
Также в программе молодёжь ждут танцы, музыка и конкурсы
В соревнованиях участвуют гости из Забайкалья и Бурятии
Он пройдёт по маршруту Чита – Шилка – Нерчинск – Сретенск – Шелопугино – Газимурский Завод – Чита
Команду представляли ребята из Закамны и Усть-Баргузина
В столице Забайкалья пройдёт праздник «За цыганской звездой кочевой»
Победителем стала команда из Оймура
На Титовской сопке состоится традиционный обряд «Обоо Тахилган»