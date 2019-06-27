Группа «Ленинград» даст дополнительный концерт в Иркутске

Билеты на первое выступление уже закончились



Билеты на концерт группы «Ленинград» 21 октября в Иркутске раскупили за две недели — продажа стартовала 13 июня.



Поэтому группа приняла решение провести дополнительный концерт 20 октября. Он также состоится в ледовом дворце «Айсберг», сообщает IRK.ru.



20 марта 2019 года в своем Инстаграм-аккаунте Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором заявил, что тур-2019 будет прощальным, или, вернее, финальным, если пользоваться спортивной терминологией.







