На въезде в село Саяны Окинского района Бурятии открыли стелу
Инициатива возведения стелы принадлежит активистам села под руководством главы Саянского поселения Дамбы Тапхарова.
Буквально за пару недель саянцы придумали эскиз, утвердили проект, заказали материалы. Они воздвигли стелу своими силами, сообщили в пресс-службе администрации Окинского района.
В Бурятии сельчане своими силами воздвигли стелу
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