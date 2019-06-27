В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали отчистить захламлённый участок

Оставшиеся опилки и щепки создают угрозу пожара



Как выяснила прокурорская проверка, на территории Уоянского участкового лесничества имеются порубочные остатки, которые создают угрозу возникновения лесных пожаров.



В апреле 2018 года на этом участке орудовал «чёрный лесоруб». Его осудил Северобайкальский городской суд по ч. 3 ст. 260 УК РФ за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.



Суд обязал нарушителя отчистить участки леса от порубочных остатков, а также взыскал с него причинённый ущерб вследствие захламления лесной территории, в размере 23 895 рублей.



Решение суда находится на исполнении, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.