Оставшиеся опилки и щепки создают угрозу пожара
Как выяснила прокурорская проверка, на территории Уоянского участкового лесничества имеются порубочные остатки, которые создают угрозу возникновения лесных пожаров.
В апреле 2018 года на этом участке орудовал «чёрный лесоруб». Его осудил Северобайкальский городской суд по ч. 3 ст. 260 УК РФ за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере.
Суд обязал нарушителя отчистить участки леса от порубочных остатков, а также взыскал с него причинённый ущерб вследствие захламления лесной территории, в размере 23 895 рублей.
Решение суда находится на исполнении, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
В Бурятии «чёрного лесоруба» обязали отчистить захламлённый участок
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