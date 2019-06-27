В Закаменске не составили план подготовки к отопительному сезону

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районе Бурятии ООО «Закаменск ЖКХ» нарушало закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



- На момент проверки предприятием не проводились контрольные вскрытия тепловых сетей для определения степени их износа в текущем году. Не принимались меры по подготовке к ремонту ветхих теплосетей. При этом износ коммунальных сетей в городе Закаменске составляет 70 %, что является угрозой аварийных и чрезвычайных ситуаций, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Генеральному директору ООО «Закаменск ЖКХ» внесено представление, которое удовлетворено.



Контрольные вскрытия тепловых сетей проведены, составлен актуальный план подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.



Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.