В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Закаменском районе Бурятии ООО «Закаменск ЖКХ» нарушало закон в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
- На момент проверки предприятием не проводились контрольные вскрытия тепловых сетей для определения степени их износа в текущем году. Не принимались меры по подготовке к ремонту ветхих теплосетей. При этом износ коммунальных сетей в городе Закаменске составляет 70 %, что является угрозой аварийных и чрезвычайных ситуаций, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Генеральному директору ООО «Закаменск ЖКХ» внесено представление, которое удовлетворено.
Контрольные вскрытия тепловых сетей проведены, составлен актуальный план подготовки к отопительному сезону 2019-2020 годов.
Виновника привлекли к дисциплинарной ответственности.
В Закаменске не составили план подготовки к отопительному сезону
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 27.06.2019
В дело вмешалась прокуратура
Общество, 27.06.2019
По данным Бурятского Гидрометцентра, 27 июня по республике неустойчивая погода, временами дожди, местами сильные дожди, грозы
Они посоревнуются в жульбаке, бочча и кульбутто
Они примут участие в открытом летнем чемпионате области
Также в программе молодёжь ждут танцы, музыка и конкурсы
В соревнованиях участвуют гости из Забайкалья и Бурятии
Он пройдёт по маршруту Чита – Шилка – Нерчинск – Сретенск – Шелопугино – Газимурский Завод – Чита
Команду представляли ребята из Закамны и Усть-Баргузина
В столице Забайкалья пройдёт праздник «За цыганской звездой кочевой»
Победителем стала команда из Оймура
На Титовской сопке состоится традиционный обряд «Обоо Тахилган»
В последний день июня пройдёт традиционная акция «Театр Чехова на Байкале»
В Улан-Удэ пройдёт научно-практическая конференция, посвящённая охране материнства и детства
Уда также может затопить Нижнеудинск
В КСК сразятся профессионалы панкратиона и грэпплинга