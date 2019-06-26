Искусственные дожди уже вызывают в Иркутской области
В Иркутской области специалисты ФБУ «Авиалесоохрана» приступили к тушению пожаров искусственными дождями. В области торит тайга, но по прогнозам синоптиков, естественных дожей не ожидается.
Специализированный самолёт Ан-26 «Циклон» единственный в Сибири, он базируется в Иркутской области. Самолёт оборудован специальным подвесным оборудованием «Веер» для размещения пиропатронов ПВ-26М, содержащих йодистое серебро. Воздушное судно влетает в облако и выстреливает спецпатронами. Через некоторое время образуется дождь.
Также в искусственных дождях нуждаются леса соседних регионов. По сообщению ФБУ «Авиалесоохрана», в этом году метод искусственного вызывания осадков будет проводиться в тушении лесных пожаров в регионах Сибири и Дальнего Востока, в том числе на территории Иркутской области, Красноярского края, республик Бурятия и Саха (Якутия).
Специалистами ФБУ «Авиалесоохрана» уже проведены работы по искусственному вызыванию осадков в отдалённых районах Иркутской области, на территории Чунского и Бирюсинского лесничества.
Работы по искусственному вызыванию осадков ФБУ «Авиалесоохрана» проводит третий год в соответствии с государственным заданием Рослесхоза для оказания значительной помощи в тушении лесных пожаров и обеспечения снижения уровня пожарной опасности в лесах.
Лесные пожары в Бурятии будут тушить искусственные дожди
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