Сотрудники ГИБДД Улан-Удэ всё лето проводят профилактические беседы по правилам дорожного движения в детских оздоровительных лагерях
Накануне сотрудники ГИБДД и представитель добровольной народной дружины ГАИ-ГИБДД провели профилактическое мероприятие для ребят на Верхней Березовке в детском оздоровительном лагере «Березка» и санатории-профилактории «Солнечный».
Инспекторы ГИБДД в доступной форме рассказали ребятам, как вести себя на проезжей части, как в этом помогают дорожные знаки и светофоры, какие ситуации могут происходить на дорогах по невнимательности и безответственности не только пешеходов, но и водителей. Были затронуты основные проблемные вопросы в области безопасности дорожного движения, такие как: правила безопасного поведения на улице, во дворах жилых домов, в салоне транспортных средств, о безопасном управлении велосипедом.
Дорожный полицейский показал жесты регулировщика, рассказали об истории создания и важности использования светоотражающих элементов. Юные улан-удэнцы узнали, что подобное дополнение на одежде, рюкзаке или велосипеде может спасти жизнь. Ведь благодаря световозвращателю водитель сможет заранее заметить пешехода в темноте.
Полицейские подробно рассказали ребятам о правилах управления велосипедами, особо подчеркнув, что на дорогах общего пользования подростки имеют право ездить с 14 лет.
Работа с детьми по изучению правил дорожного движения РФ во время летних каникул будет продолжена, сообщает ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ.
Сотрудники ГИБДД посетили два лагеря в Улан-Удэ
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Сотрудники ГИБДД Улан-Удэ всё лето проводят профилактические беседы по правилам дорожного движения в детских оздоровительных лагерях
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