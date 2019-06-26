Сотрудники ГИБДД посетили два лагеря в Улан-Удэ

Сотрудники ГИБДД Улан-Удэ всё лето проводят профилактические беседы по правилам дорожного движения в детских оздоровительных лагерях



Накануне сотрудники ГИБДД и представитель добровольной народной дружины ГАИ-ГИБДД провели профилактическое мероприятие для ребят на Верхней Березовке в детском оздоровительном лагере «Березка» и санатории-профилактории «Солнечный».



Инспекторы ГИБДД в доступной форме рассказали ребятам, как вести себя на проезжей части, как в этом помогают дорожные знаки и светофоры, какие ситуации могут происходить на дорогах по невнимательности и безответственности не только пешеходов, но и водителей. Были затронуты основные проблемные вопросы в области безопасности дорожного движения, такие как: правила безопасного поведения на улице, во дворах жилых домов, в салоне транспортных средств, о безопасном управлении велосипедом.



Дорожный полицейский показал жесты регулировщика, рассказали об истории создания и важности использования светоотражающих элементов. Юные улан-удэнцы узнали, что подобное дополнение на одежде, рюкзаке или велосипеде может спасти жизнь. Ведь благодаря световозвращателю водитель сможет заранее заметить пешехода в темноте.



Полицейские подробно рассказали ребятам о правилах управления велосипедами, особо подчеркнув, что на дорогах общего пользования подростки имеют право ездить с 14 лет.



Работа с детьми по изучению правил дорожного движения РФ во время летних каникул будет продолжена, сообщает ОГИБДД УМВД России по Улан-Удэ.



