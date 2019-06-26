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Наталья Уланова: Доходы от «Голоса кочевников» не только в рублях, но и в имидже Бурятии

Наталья Уланова: Доходы от «Голоса кочевников» не только в рублях, но и в имидже Бурятии
Общество, 
12-14 июля в туристическом комплексе «Степной кочевник» пройдёт 11-й фестиваль «Голос кочевников». Об эволюции «Голоса…», его хедлайнерах и зрителях и о своих ожиданиях «Байкал-Daily» поведала арт-директор фестиваля, художественный руководитель Бурятской государственной филармонии Наталья Уланова

- Наталья Владимировна, на ваш взгляд, чем стал фестиваль за эти годы, какое значение он обрёл в культуре Бурятии? С чего всё начиналось и к чему вы сейчас приходите?

- О значении фестиваля в культуре Бурятии судить, безусловно, не мне. Самое ценное для нас, что количество зрителей с каждым годом растёт. И если люди посещают фестиваль, значит, мы делаем что-то интересное и нужное.

Действительно, за эти 10 лет произошла большая эволюция - с двух концертов в театре до настоящего опен-эйра в степи, в 50 км от Улан-Удэ, который продолжается три дня. Смена локации произошла не просто так: у фестиваля появились новые задачи и большие цели. Городское культурное мероприятие превратилось в крупное российское событие, привлекающее в Бурятию туристов не только из соседних городов, но и других стран. Этнотуризм в России становится одним из самых популярных направлений внутреннего событийного туризма. «Голос кочевников» - это место, куда можно поехать с друзьями, с семьей, чтобы вырваться из городской суеты, чтобы пообщаться и отдохнуть на природе.

Кроме того, у фестиваля есть миссионерская функция: знакомить публику с новой музыкой. Фестиваль даёт возможность посетить 35–40 концертов за три дня, но это не главное. Главное — это атмосфера. Хорошая музыка создаёт настроение всем! Тысячи добрых, умных, позитивных людей, и им очень хорошо вместе. «Голос кочевников» нашёл отклик у многих людей — тех, кто с удовольствием слушают разножанровую музыку.

- Хедлайнеры фестиваля в этом году – это группа «Мельница», Найк Борзов и группа из Китая «Second hand rose». Каким образом удалось привлечь этих и других исполнителей? Почему именно они?

- Для меня каждый артист из программы фестиваля по-своему интересен, и каждого стоит послушать. В прошлом году нашим хедлайнером стал легендарный Вячеслав Бутусов, но у меня, как у арт-директора фестиваля, осталось чувство неудовлетворения. Всё внимание не только зрителей, но и большинства масс-медиа сфокусировалось именно на нём, а другие исполнители – а их было более 30-ти – остались в тени. О них мало где упоминалось, о некоторых вообще не сказали ни слова, словно их и не было. Получилось так, будто «Голос» стал сольным концертом Бутусова в степи. А это не так.

С другой стороны, ценители хорошей музыки высказали пожелания, чтобы было больше экзотики, необычного и интересного. Поэтому мы в этом году решили отойти от одного хедлайнера – каждый день фестиваля венчает свой исполнитель. В первый день выступит очень яркая, известная в Китае рок-группа «Second hand rose», во второй день – «Мельница» и в третий – Найк Борзов. О «Мельнице» поклонники фестиваля давно говорили, её ждали, кроме того, музыканты никогда не были в Бурятии. Найк Борзов – это тоже счастливое стечение обстоятельств, мы его пригласили с подачи московского журналиста газеты «Известия» Алексея Певчева, который дважды побывал на нашем фестивале.

- Каким образом удаётся так провести переговоры, чтобы исполнители согласились выступить?

- Смотря, о каких артистах мы говорим. Хедлайнер – это отдельная история, где важную роль играет бюджет, расписание и интерес артиста к мероприятию. Ярким, но малоизвестным артистам всегда интересно выступить на фестивале. Сейчас «Голос кочевников» уже обрёл некую известность, и предложений от музыкантов поступает очень много.

- Помнится, немало дискуссий в своё время вызвал вопрос паритета местных музыкантов на фоне приглашённых артистов. Соблюдается ли он сегодня?

- Местных артистов в этом году, как и прежде, немало на фестивале. Но мы даём возможность музыкантам выступить на «Голосе кочевников» не только потому, что они жители Бурятии. Важно, чтобы это было интересно, профессионально, талантливо. В соцсетях порой спрашивают про бурятских рэперов. Мы предлагали выступить Алихану Дзе, но он отказался.

Среди других бурятских исполнителей в программе фестиваля будут Дашима Согтоева с новым проектом, открытие прошлого года рэпер ИГРО, талантливая и особенная Инга-Ингрид, уже любимые многими группы «Дари» и «Сезон Dождей», а также ряд других групп, в том числе и очень классные DJ-и из Бурятии. Кроме того, на малой сцене артисты Молодёжного художественного театра покажут спектакль «Намжил Нимбуев. Стихи».

- Кто ваши зрители? Изменились ли они за десять лет? На кого, на ваш взгляд, ориентирован ваш столь разнообразный музыкальный контент?

- Прежде всего, на тех людей, кто любит музыку, кто к ней неравнодушен. Публика у фестиваля разная – можно увидеть и студентов, и бабушек. Поэтому программа рассчитана на разную аудиторию. Днём программа начинается с акустического фолка, а ближе к вечеру можно услышать рок, инди, хип-хоп, электронику. На нашем музыкальном фестивале представлена интересная, яркая и талантливая музыка. За десять лет наш зритель уже привык к тому, что на «Голосе кочевников» музыка мультижанровая. Формат отдыха на музыкальном фестивале становится всё более популярным. Наша публика имеет возможность услышать как европейских артистов, так и азиатских – из Китая, Кореи, Монголии, которые играют как народную, так и актуальную сегодня музыку.

- Перейдём к финансовой стороне фестиваля. Многие говорят – зачем вообще нужен фестиваль, ведь на него уходит столько денег.

- Уверена, что так говорят не многие. Те, кто мыслит глобально, никогда так не скажет. Фестиваль - это проект очень сложный, и он требует больших финансовых вложений, потому что очень много расходов. Что касается доходов, то они измеряются не только в рублях, но и в имиджевом ресурсе, в культурном развитии, в эмоциональном наполнении и привлекательности региона для соседей. Фестиваль - очень энергозатратный проект, и в его развитие вкладывают свою душу неравнодушные люди, которые просто любят «Голос кочевников». Мы очень благодарны администрации Заиграевского района, которая уже в четвёртый раз помогает в организации этого большого фестиваля. Из года в год стараются сотрудники туркомплекса «Степной кочевник» в Ацагате, на территории которого проходит фестиваль. Это министерства и ведомства правительства Республики Бурятия, без поддержки и ресурсов которых Филармония бы не справилась. Фестиваль – это проект для крепких духом и влюблённых в своё дело людей. Очень много рисков: никогда не знаешь, какая будет погода, какие будут партнёры. Но когда всё получается, это абсолютный, ни с чем не сравнимый восторг.

- Каковы ваши ожидания от очередного фестиваля? Чего вы, быть может, боитесь?

- Я боюсь только одного – дождя. Мы все будем молиться, чтобы его не было. Это, действительно, некомфортно для зрителей. А всё остальное преодолимо. Что касается ожиданий, нам хочется увидеть радость и счастье на лицах людей, которые приедут на фестиваль.
Голос кочевников
 
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