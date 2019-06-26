Бабушкин приглашает любителей Чехова

В последний день июня пройдёт традиционная акция «Театр Чехова на Байкале»



30 июня в кабанском посёлке Клюевке и городе Бабушкине состоится традиционный чеховский праздник «Театр Чехова на Байкале». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Кабанского района.



Для жителей и гостей прибрежных байкальских поселений пройдут литературные чеховские чтения, театрализованные представления самодеятельных артистов по пьесам А. П. Чехова, конкурсы, викторины и многое другое. В мероприятиях смогут принять участие все желающие, поклонники чеховского наследия и ценители тонкого юмора.

