Бабушкин приглашает любителей Чехова

В последний день июня пройдёт традиционная акция «Театр Чехова на Байкале»
30 июня в кабанском посёлке Клюевке и городе Бабушкине состоится традиционный чеховский праздник «Театр Чехова на Байкале». Об этом сообщает пресс-служба Администрации Кабанского района.
Для жителей и гостей прибрежных байкальских поселений пройдут литературные чеховские чтения, театрализованные представления самодеятельных артистов по пьесам А. П. Чехова, конкурсы, викторины и многое другое. В мероприятиях смогут принять участие все желающие, поклонники чеховского наследия и ценители тонкого юмора.
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