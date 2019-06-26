Учёный заявил, что воду из Байкала пить уже нельзя

В воде Байкала увеличилось число токсинов
Директор Лимнологического института Сибирского отделения Российской академии наук Андрей Федотов заявил, что вода в Байкале токсичная, и пить её нельзя. Увеличение концентрации токсинов в Байкале приведёт к тому, что вода из озера перестанет соответствовать санитарным нормам, заявил. Слова Андрея Федотова передаёт РИА Новости.
С этим заявление иркутский учёный выступил на всероссийском водном конгрессе. По его словам, в озере до предельных значений выросли концентрации бактерий, продуцирующих токсины.
- Водичку такую пить уже нельзя по содержанию этих токсинов, - сказал он.
Он также обратил внимание на масштабные лесные пожары рядом с Байкалом. Дым от них влияет на водную экосистему, «поставляя» в неё большое количество такого биогенного компонента, как аммоний, передаёт слова учёного РИА Новости.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году отмечалось уменьшение водоросли спирогиры
. По результатам мониторинга в Бурятии она была обнаружена только на севере озера.
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