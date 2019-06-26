В Бурятии на «Ночи Ёхора» коллективы поборются за 100 000 рублей

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Заявлено более 1000 конкурсантов



Более 1000 конкурсантов поборются за гран-при фестиваля «Ночь Ёхора». 15 коллективов представят аутентичные ёхора, среди которых определится обладатель 100 000 рублей.



С прошлого года одним из главных критериев оценивания участников, помимо аутентичности, стала массовость исполнения.



- Теперь, к участию допускаются ансамбли составом более 30 человек. Победитель прошлого года – народный ансамбль песни и танца «Саяны» Тункинского района впервые представил самый массовый аутентичный ёхор – тогда в круг встали более 200 человек, - сообщили в Бурятском национальном театре песни и танца «Байкал».



В этом году организаторы ожидают более массовые исполнения.



- Энергетика танца, исполненного по всем канонам невероятная! Единый ритм движений, многоголосное исполнение ёхорных песен и энергетика стоящих в кругу, создают в воздухе мощный заряд энергии. На видео с прошлого года заметно, что даже камера поддавалась этой энергетике и изображение будто «ломалось», – отметили организаторы.



Фестиваль «Ночь Ёхора» состоится 29 июня в этнографическом музее. Парад открытия в 16:30.









