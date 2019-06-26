Житель Листвянки не смог обжаловать запрет на строительство дома

Прокурор Иркутского района обратился в суд с исковым заявлением к администрации Листвянского муниципального образования



Прокурор требовал признать разрешение на строительство индивидуального жилого дома, выданное администрацией Листвянского муниципального образования местному жителю, незаконным.



Спорный земельный участок находится в Листвянке на территории Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Строительство объекта капитального строительства здесь незаконно.



Решением Иркутского районного суда требования прокурора района удовлетворены. Однако местный житель не согласился с принятым решением и подал апелляционную жалобу в Иркутский областной суд. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения, жалобу гражданина – без удовлетворения, сообщает прокуратура Иркутской области.

