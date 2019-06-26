Прокурор Иркутского района обратился в суд с исковым заявлением к администрации Листвянского муниципального образования
Прокурор требовал признать разрешение на строительство индивидуального жилого дома, выданное администрацией Листвянского муниципального образования местному жителю, незаконным.
Спорный земельный участок находится в Листвянке на территории Центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Строительство объекта капитального строительства здесь незаконно.
Решением Иркутского районного суда требования прокурора района удовлетворены. Однако местный житель не согласился с принятым решением и подал апелляционную жалобу в Иркутский областной суд. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменения, жалобу гражданина – без удовлетворения, сообщает прокуратура Иркутской области.
Житель Листвянки не смог обжаловать запрет на строительство дома
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