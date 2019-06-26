В Улан-Удэ малолетние хулиганы сдали нормы ГТО

Вместе с осуждёнными подростками проверили свои силы и студенты ВУЗов



Несовершеннолетние осуждённые, состоящие на учёте в уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по Бурятии, приняли участие во втором этапе выполнения нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса Готов к труду и обороне. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.



Подростки проверили свои силы в нескольких дисциплинах ГТО: прыжках с места, в беге на короткие и длинные дистанции, сгибании и разгибании рук из положения лёжа, наклонах вперёд.



Мероприятие прошло на Центральном стадионе Улан-Удэ. Вместе с подростками сдали нормы ГТО и студенты ВУЗов города.

