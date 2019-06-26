Юные лесники Бурятии стали дипломантами Всероссийского слёта

Общество, Фото: пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства

Команду представляли ребята из Закамны и Усть-Баргузина



В Приморском крае прошёл слёт школьных лесничеств «Амурский Бархат» в ВДЦ «Океан», где Бурятию представила сборная команда «Дети Байкала». В сборную попали члены Закаменского школьного лесничества «Сибирский кедр» и Усть-Баргузинского школьного лесничества «Росток».



Ребят ждали множество конкурсов, выступлений и обучающих площадок. Одно из самых ярких событий – природоохранная акция «День лосося». В этот день участники акции представили плакаты и кричалки. Главным событием акции стало большое шествие по территории детского центра, для привлечения ещё большего внимания к проблеме сохранения этого вида рыб.



Также юные экологи приняли участие в учебно-исследовательском курсе «Экосистемные услуги лесов». Дети познакомились с приборами, которые могут пригодиться в процессе изучения лесных богатств. Вся теоретическая информация, которую представили школьникам на загрузке, была более подробно разобрана на лесной площадке. Каждый отряд работал на определённом участке: дети изучили растительность, почву и рельеф, выявляли признаки присутствия животного мира.



По итогам слёта команда «Дети Байкала» завоевала два вторых места: в конкурсе «Визитка команды» и фотоконкурсе «Природа Океана». Об этом сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.

