В столице Забайкалья пройдёт праздник «За цыганской звездой кочевой»
29 июня в Чите состоится литературный праздник «За цыганской звездой кочевой», который познакомит гостей с обычаями, традициями, особенностями культуры российских цыган.
С 17:00 на площади Декабристов выступят более 20 артистов, среди которых Забайкальский молодёжный цыганский ансамбль «Баро Дром» и гостья из Омска певица Алимпиада Козлова. Также в программе праздника запланирована работа литературно-музыкальной и детской площадок, книжно-иллюстративной выставки, библиомобиля, торгово-ярмарочной зоны. Кроме этого, гости мероприятия смогут принять участие в литературной викторине и конкурсах. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.
Читинцев познакомят с традициями и культурой цыган
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