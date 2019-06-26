Читинцев познакомят с традициями и культурой цыган

В столице Забайкалья пройдёт праздник «За цыганской звездой кочевой»



29 июня в Чите состоится литературный праздник «За цыганской звездой кочевой», который познакомит гостей с обычаями, традициями, особенностями культуры российских цыган.



С 17:00 на площади Декабристов выступят более 20 артистов, среди которых Забайкальский молодёжный цыганский ансамбль «Баро Дром» и гостья из Омска певица Алимпиада Козлова. Также в программе праздника запланирована работа литературно-музыкальной и детской площадок, книжно-иллюстративной выставки, библиомобиля, торгово-ярмарочной зоны. Кроме этого, гости мероприятия смогут принять участие в литературной викторине и конкурсах. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.

