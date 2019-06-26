В Чите покажут свои умения уличные спортсмены и граффитисты

Также в программе молодёжь ждут танцы, музыка и конкурсы



В Чите вечером 28 июня на лофт-площадке краевой филармонии «The Music loft» пройдут праздничные мерпориятия, посвящённые Дню молодёжи.



Гостей ждут мега-зарядка от лучших фитнес-центров города, показательные выступления спортивных объединений и клубов, пленэр райтеров (граффити художников), выступления танцевальных коллективов, Street Workout (уличная гимнастика), зажигательная музыка диджеев, фотозоны и аквагрим, а также розыгрыши и конкурсы от спонсоров мероприятия.



Завершится празднование незабываемой шоу программой с участием артистов краевой филармонии и лучших молодёжных коллективов города. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры Забайкальского края.

