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Лошадь из Бурятии установила всероссийский рекорд

Лошадь из Бурятии установила всероссийский рекорд
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Альфа проскакала с новым рекордом дистанцию 1600 метров

23 июня на Красноярском ипподроме прошли ежегодные межрегиональные конноспортивные соревнования «Большой Сибирский круг - 2019». В них приняли участие более 60 лучших скаковых и рысистых лошадей из 6 регионов Сибири: Новосибирской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского края, Республик Хакасии и Бурятии.

- Бурятия участвует в таком конноспортивном празднике уже второй год подряд. На этот раз приз имени Сергиенко для рысистых пород старшего возраста взяла лошадь из Бурятии по кличке Альфа под управлением Даниила Мифтахутдинова, - сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

Лошадь установила новый всероссийский рекорд, пройдя дистанцию 1600 метров за 2 минуты 0,3 секунды. Предыдущий рекорд установлен в 2005 году с результатом 2 минуты 0,7 секунды.

Соревнования помогают выявить лучших представителей пород, которые в дальнейшем будут использоваться в племенной работе.

Сегодня племенная коневодческая база насчитывает порядка 977 голов конематок – это около 33% от общего поголовья конематок в сельхозорганизациях Бурятии.

В Бурятии 6 сельхозпредприятий имеют статус племенных репродукторов по разведению бурятской, забайкальской, русской тяжеловозной пород лошадей. Профессионально коневодством, в том числе спортивным, в республике занимаются также частные коннозаводчики, сообщили в министерстве сельского хозяйства Бурятии.

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