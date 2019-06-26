В Приангарье река Бирюса затопила посёлок

Уда также может затопить Нижнеудинск
В Иркутской области река Бирюса сегодня затопила шесть приусадебных участков в посёлке Сереброво Тайшетского района. Это произошло в результате выпадения обильных осадков и последующего резкого подъёма уровня воды.
В превентивных целях было расселено по родственникам 14 человек. Всего в населённом пункте в 120 домах проживает 223 человека, из них 18 детей. В готовности пункт временного расселения на 226 человек в школе посёлка Соляная.
В городе Нижнеудинске подтопленных домов нет, но гидрологическая обстановка на реке Уда остаётся сложной. За сутки уровень воды поднялся на 168 см и к семи утра 26 июня составил 310 см при критическом 320 см. Для мониторинга обстановки в пониженных участках местности выставлено сень наблюдательных постов.
Накануне в превентивных целях из детского оздоровительного лагеря «Заря» эвакуирован 351 ребенок, из которых 85 иногородних детей временно размещены в нижнеудинском интернате № 5. 266 детей забрали родители. В городе в готовности четыре пункта временного размещения на тысячу человек.
Для всестороннего обеспечения работ по ликвидации возможного подтопления в Нижнеудинск передислоцированы из Тайшета и Саянска 11 сотрудников областной Пожарно-спасательной службы, три единицы техники и четыре плавсредства. Также в город прибыли 20 спасателей МЧС России с двумя единицами техники и четырьмя плавсредствами. При повышении уровня воды в зону подтопления в Нижнеудинске попадают 318 жилых домов, в которых проживает 795 человек, в том числе 315 детей.
Стабилизируется ситуация в селе Новостройка Черемховского района, где накануне из-за повышения уровня воды в реке Большая Белая произошло подтопление пониженных участков местности. Ночью вода стала уходить, к семи утра её уровень снизился на 170 см и к утру составил 250 см при критическом 420 см.
В связи с подтоплением участка дороги местного значения, ограничено автомобильное сообщение между селом Новостройка и деревней Инга. На месте работают спасатели. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
В Приангарье река Бирюса затопила посёлок
Общество, Фото:
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