Бурятия победила во всероссийском экологическом конкурсе

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Нужно было представить реализованные природоохранные проекты



Участники Клуба друзей «Заповедного Подлеморья» в Бурятии стали победителями всероссийского конкурса.



В 2019 году эколого-просветительский центр «Заповедники» организовал всероссийский конкурс реализованных природоохранных проектов «Заповедные острова России». В конкурсе принимали участие проекты, реализованные в 2018-2019 годах. Участвовали школьники и молодёжь, а также педагоги, работники особо охраняемые природные территории (ООПТ), специалисты других профильных организаций.



В номинации «Территория сотрудничества» среди взрослых участников 2 место было присуждено Виктории Боярченко, руководителю НОУ «Малая Академия», педагогу школы №11 города Северобайкальск совместно с соавторами Еленой Москвитиной и Номиной Барьбеевой. Был представлен проект учебной экспедиции «Заповедными тропами Байкала» на территорию Фролихинского заказника.



- Проект включал в себя не только образовательную экспедицию, но и подготовку исследовательских работ и экологических проектов по её итогам, разработку, проведение «Заповедного квеста» и занятий, посвящённых заказнику, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Также лауреатами конкурса стали школьники, представившие различные проекты. С результатами конкурса можно познакомиться на сайте Экоцентра «Заповедники» - https://заповедныйурок.рф/concurs/

