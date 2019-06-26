Нужно было представить реализованные природоохранные проекты
Участники Клуба друзей «Заповедного Подлеморья» в Бурятии стали победителями всероссийского конкурса.
В 2019 году эколого-просветительский центр «Заповедники» организовал всероссийский конкурс реализованных природоохранных проектов «Заповедные острова России». В конкурсе принимали участие проекты, реализованные в 2018-2019 годах. Участвовали школьники и молодёжь, а также педагоги, работники особо охраняемые природные территории (ООПТ), специалисты других профильных организаций.
В номинации «Территория сотрудничества» среди взрослых участников 2 место было присуждено Виктории Боярченко, руководителю НОУ «Малая Академия», педагогу школы №11 города Северобайкальск совместно с соавторами Еленой Москвитиной и Номиной Барьбеевой. Был представлен проект учебной экспедиции «Заповедными тропами Байкала» на территорию Фролихинского заказника.
- Проект включал в себя не только образовательную экспедицию, но и подготовку исследовательских работ и экологических проектов по её итогам, разработку, проведение «Заповедного квеста» и занятий, посвящённых заказнику, - сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
Также лауреатами конкурса стали школьники, представившие различные проекты. С результатами конкурса можно познакомиться на сайте Экоцентра «Заповедники» - https://заповедныйурок.рф/concurs/
Бурятия победила во всероссийском экологическом конкурсе
Общество, Фото:
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