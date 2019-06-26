В Бурятии сняли видео о здании на площади Советов с привидением

На официальной странице правительства Бурятии в Facebook и «Вконтакте» появилось видео об истории Дома радио, который находится на площади Советов.









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В ролике рассказывается о том, что здание со шпилем и курантами возле площади было построено в 1959 году. Его архитекторами были Людвиг Минерт и Андрей Вампилов.

Башенные часы на здании установлены в начале 60-х годов, и изначально циферблат был один, обращённый на площадь Советов. Лишь в 2013 году, к 50-летию Бурятии, появились вторые часы. Куранты отбивают каждый час, а в 12 и 18 часов играют гимн республики.В архитектуре самого здания оригинально соединяются элементы классического и бурятского храмового карниза, а колонны здания украшает бурятский национальный орнамент.Также создатели видео затронули и мистическую жизнь Дома радио.- Ходят байки, что в башне живёт привидение. Служащие и охранники не раз видели полупрозрачный женский силуэт, - говорится в ролике.