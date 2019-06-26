В Бурятии сняли видео о здании на площади Советов с привидением

Ролик опубликован на официальной странице правительства Бурятии
На официальной странице правительства Бурятии в Facebook и «Вконтакте» появилось видео об истории Дома радио, который находится на площади Советов.
В ролике рассказывается о том, что здание со шпилем и курантами возле площади было построено в 1959 году. Его архитекторами были Людвиг Минерт и Андрей Вампилов.
Башенные часы на здании установлены в начале 60-х годов, и изначально циферблат был один, обращённый на площадь Советов. Лишь в 2013 году, к 50-летию Бурятии, появились вторые часы. Куранты отбивают каждый час, а в 12 и 18 часов играют гимн республики.
В архитектуре самого здания оригинально соединяются элементы классического и бурятского храмового карниза, а колонны здания украшает бурятский национальный орнамент.
Также создатели видео затронули и мистическую жизнь Дома радио.
- Ходят байки, что в башне живёт привидение. Служащие и охранники не раз видели полупрозрачный женский силуэт, - говорится в ролике.
Нужно было представить реализованные природоохранные проекты
Ролик опубликован на официальной странице правительства Бурятии
Роспотребнадзор взял пробы воды в реках и озёрах
В состав Общественной палаты вошли 42 жителя Бурятии. «Байкал-Daily» представляет полный список
На разработку уйдёт около пяти лет
В Бурятии прошла тренировка групп противодействия беспилотным летательным аппаратам
В спартакиаде «Золотой возраст» участвовали 75 пожилых людей из Прибайкальского района
На новом месте птицы уже несколько дней
Государственный инспектор Тункинского нацпарка получил травму позвоночника на тушении лесного пожара
Спортсменки сборной России прибыли в Улан-Удэ для тренировок
В соединениях и воинских частях в Бурятии проходят сборы руководящего состава с командирами батальонов и их заместителями.
Соединения и воинские части Бурятии в рамках внезапной проверки боеготовности приступили к выполнению оперативно-тактических задач
27 июня в службе судебных приставов в Бурятии состоится День единого приёма граждан.
Акция фридайвера Егора Лесного набирает обороты
В субботу прошёл чемпионат республики по лёгкой атлетике