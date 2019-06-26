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Некоторые водоёмы в Бурятии опасны для купания

Некоторые водоёмы в Бурятии опасны для купания
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Роспотребнадзор взял пробы воды в реках и озёрах

Роспотребнадзор Бурятии провёл мониторинг качества воды в местах купания и отдыха.

На 24 июня обследованы реки Баргузин, Улюнка, Улгана, Селенга, Желтура, Цакирка, Брянка, Ара-Кижа, Кодун, Джида, Хилок, Бичурка, Уда, Кяхтинка, Киран, Чикой, Желтура, Модонкуль, Снежная, Иркут, Кынгырга, Кичера, В. Ангара; озёра Байкал, Хонхолойское, Котокель, Торм, Карасиное, Слюдянское, Щучье, Гусиное, Сосновое, Большое Еравное, Гунда, Малое Еравное; карьеры в посёлках Авиазавод и Тулунжа, Сужа в местах купания и отдыха населения.

- Исследовано по санитарно-химическим показателям 152 пробы воды водных объектов, по микробиологическим показателям – 213 проб воды, по паразитологическим показателям – 152 пробы, по вирусологическим показателям – 43 пробы. Из них не соответствовали 32,9 % проб воды по санитарно-химическим показателям, 12,7% по микробиологическим показателям. По паразилотогическим и вирусологическим показателям все пробы соответствовали гигиеническим нормативам, - сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Превышение гигиенических нормативов по санитарно-химическим показателям выявлено в реке Селенга у посёлка Вознесеновка, села Истомино по содержанию железа, окраске.

Озере Сосновое у села Сосново-Озерское, река Уда у села Усть-Эгита, озеро Малая у села Еравна и посёлка Ширинга, у села Хоринск по содержанию железа.

Зарегистрировано превышение гигиенических нормативов по микробиологическим показателям в воде озера Байкал у с станции Култушная, река Селенга у села Истомино, река Тимлюйка у посёлка Каменск, озеро Хонхолойское у села Хонхолок, река Хилок у села Подлопатки.

- Управление Роспотребнадзора по Бурятии предупреждает, что купание, занятия спортом и отдых на водоёмах, не отвечающих санитарным требованиям, опасно для здоровья, - заключают в ведомстве.
реки Роспотребнадзор
 
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