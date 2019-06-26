Они посоревнуются в жульбаке, бочча и кульбутто
В забайкальском посёлке Новокручининский сегодня началась краевая спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья. Соревнования будут идти три дня. Торжественное открытие мероприятия состоится 27 июня в 10:00.
В соревнованиях примут участие подростки 12-17 лет из Читы и районов Забайкальского края. Они будут соревноваться в таких видах спорта как лёгкая атлетика, дартс, бочча, шашки, жульбак, матрёшка, кульбутто. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта региона.
Спартакиада среди детей с ограниченными возможностями здоровья проводится в регионе уже в третий раз. В 2018 году в соревнованиях принимали участие дети из Приаргунского, Шилкинского, Чернышевского, Краснокаменского, Борзинского, Читинского, Карымского районов Забайкальского края и города Читы. По результатам соревнований в общекомандном зачёте золотые медали завоевала команда Шилкинского района, серебряные медали у команды города Читы, бронзовые – у команды Приаргунского района.
В Забайкалье стартовала спартакиада «особенных» детей
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