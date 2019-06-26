В соревнованиях участвуют гости из Забайкалья и Бурятии
В Иркутске сегодня стартовали чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по адаптивному конному спорту. В соревнованиях, кроме спортсменов Приангарья, примут участие всадники-паралимпийцы из Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского и Забайкальского краёв, Республики Бурятия.
В числе более 60 участников в возрасте от 8 до 30 лет как начинающие свой спортивный путь спортсмены, так и опытные – кандидаты в мастера спорта, мастера спорта России, члены сборной команды страны по паралимпийской выездке, победители и призёры всероссийских чемпионатов и международных турниров.
Судейство обеспечивают профессиональные судьи из Иркутска и Новокузнецка, имеющие специализацию по паралимпийской выездке и адаптивному конному спорту. Главный судья соревнований – судья 1-й категории Анастасия Тихомирова.
Мероприятие проходит в конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых и завершится 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
В Иркутске стартовал Чемпионат Сибири по адаптивному конному спорту
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Команду представляли ребята из Закамны и Усть-Баргузина
В столице Забайкалья пройдёт праздник «За цыганской звездой кочевой»
Победителем стала команда из Оймура
На Титовской сопке состоится традиционный обряд «Обоо Тахилган»
В последний день июня пройдёт традиционная акция «Театр Чехова на Байкале»
В Улан-Удэ пройдёт научно-практическая конференция, посвящённая охране материнства и детства
Уда также может затопить Нижнеудинск
В КСК сразятся профессионалы панкратиона и грэпплинга
Традиционный национальный праздник «Сурхарбан – 2019» прошёл в Оке 21-22 июня
Пять авторов получат финансовую поддержку на реализацию проектов
Искусственные дожди уже вызывают в Иркутской области
Сотрудники ГИБДД Улан-Удэ всё лето проводят профилактические беседы по правилам дорожного движения в детских оздоровительных лагерях
12-14 июля в туристическом комплексе «Степной кочевник» пройдёт 11-й фестиваль «Голос кочевников». Об эволюции «Голоса…», его хедлайнерах и зрителях и о своих ожиданиях «Байкал-Daily» поведала арт-директор фестиваля, художественный руководитель Бурятской государственной филармонии Наталья Уланова
Автобусы будут ездить до часу ночи
В колонии завершился месячник борьбы с наркозависимостью