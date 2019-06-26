В Иркутске стартовал Чемпионат Сибири по адаптивному конному спорту

В соревнованиях участвуют гости из Забайкалья и Бурятии



В Иркутске сегодня стартовали чемпионат и первенство Сибирского Федерального округа по адаптивному конному спорту. В соревнованиях, кроме спортсменов Приангарья, примут участие всадники-паралимпийцы из Новосибирской и Кемеровской областей, Красноярского и Забайкальского краёв, Республики Бурятия.



В числе более 60 участников в возрасте от 8 до 30 лет как начинающие свой спортивный путь спортсмены, так и опытные – кандидаты в мастера спорта, мастера спорта России, члены сборной команды страны по паралимпийской выездке, победители и призёры всероссийских чемпионатов и международных турниров.



Судейство обеспечивают профессиональные судьи из Иркутска и Новокузнецка, имеющие специализацию по паралимпийской выездке и адаптивному конному спорту. Главный судья соревнований – судья 1-й категории Анастасия Тихомирова.



Мероприятие проходит в конно-оздоровительном центре Фонда Тихомировых и завершится 28 июня. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

