Бурятию посетит светило акушерства и гинекологии

В Улан-Удэ пройдёт научно-практическая конференция, посвящённая охране материнства и детства



В Бурятию приедет профессор с мировым именем, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Радзинский. Он проведёт обучающий курс для врачей в рамках Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы охраны материнства и детства».



Конференция будет проходить 27 и 28 июня в Национальной библиотеке Республики Бурятия и в конференц-зале Республиканского перинатального центра по секциям «Неонатология», «Акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология» и «Организация сестринско- акушерского дела». В её работе примут участие врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Иркутска и Читы. Среди гостей конференции – профессор Вильнюсского родильного дома Хиенас Владимирас, он расскажет об опыте и инновациях в литовских клиниках. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Бурятии.

