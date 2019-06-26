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Бурятию посетит светило акушерства и гинекологии

Бурятию посетит светило акушерства и гинекологии
Общество,  Фото:pixabay.com
В Улан-Удэ пройдёт научно-практическая конференция, посвящённая охране материнства и детства

В Бурятию приедет профессор с мировым именем, вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Виктор Радзинский. Он проведёт обучающий курс для врачей в рамках Межрегиональной научно-практической конференции с международным участием «Актуальные вопросы охраны материнства и детства».

Конференция будет проходить 27 и 28 июня в Национальной библиотеке Республики Бурятия и в конференц-зале Республиканского перинатального центра по секциям «Неонатология», «Акушерство и гинекология, анестезиология и реаниматология» и «Организация сестринско- акушерского дела». В её работе примут участие врачи из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Томска, Иркутска и Читы. Среди гостей конференции – профессор Вильнюсского родильного дома Хиенас Владимирас, он расскажет об опыте и инновациях в литовских клиниках. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Бурятии.
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