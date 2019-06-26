В Бурятии перехватили беспилотники «противника»

В Бурятии прошла тренировка групп противодействия беспилотным летательным аппаратам



Военные применили автоматизированную станцию помех «Житель», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



По замыслу тренировки, подразделения противовоздушной обороны обнаружили и взяли на сопровождение беспилотники условного противника. Он, предположительно, вёл разведку объектов военного назначения.



Данные были переданы в подразделения радиоэлектронной борьбы. Они в кратчайший срок с помощью системы автоматизированного обнаружения определили источник радиоизлучений, пеленг, провели анализ сигналов в рабочем диапазоне частот станции помех и подавили каналы связи путем постановки радиопомех.



Также в ходе практических занятий военнослужащие отработали перехват управления беспилотниками условного противника и посадку его на свою территорию.



В качестве мишеней применялись беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении артиллерийского соединения.



