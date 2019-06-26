В Бурятии прошла тренировка групп противодействия беспилотным летательным аппаратам
Военные применили автоматизированную станцию помех «Житель», сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
По замыслу тренировки, подразделения противовоздушной обороны обнаружили и взяли на сопровождение беспилотники условного противника. Он, предположительно, вёл разведку объектов военного назначения.
Данные были переданы в подразделения радиоэлектронной борьбы. Они в кратчайший срок с помощью системы автоматизированного обнаружения определили источник радиоизлучений, пеленг, провели анализ сигналов в рабочем диапазоне частот станции помех и подавили каналы связи путем постановки радиопомех.
Также в ходе практических занятий военнослужащие отработали перехват управления беспилотниками условного противника и посадку его на свою территорию.
В качестве мишеней применялись беспилотные летательные аппараты, стоящие на вооружении артиллерийского соединения.
В Бурятии перехватили беспилотники «противника»
Общество, Фото:
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